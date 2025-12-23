Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году. Об этом глава ведомства Бактияр Алиев сообщил на совместном заседании комитетов Жогорку Кенеша, отвечая на вопросы депутатов о том, что размер пенсий в стране остается низким.

По его словам, в 2025 году повышение составило 7 процентов, а вопрос увеличения пенсий в 2026 году находится на рассмотрении. «Мы планируем, что повышение далее будет ощутимым», — сказал Алиев.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев проинформировал, что в 2025 году размер минимальной пенсии был доведен до уровня прожиточного минимума и составил 7 тысяч 100 сомов. При этом рост пенсий будет осуществляться ежегодно, но, насколько конкретно, он не смог сказать.