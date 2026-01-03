Перерабатывающая отрасль КР выросла на 27,8 процента за 11 месяцев

В перерабатывающей промышленности Кыргызстана за 11 месяцев 2025 года зафиксирован рост на 27,8 процента, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, объем производства продукции перерабатывающей промышленности за отчетный период составил 94 миллиарда 230 миллионов сомов, что на 15 миллиардов 31 миллион сомов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Минсельхозе добавили, что отрасль активно развивается и вносит значимый вклад в экономику, в том числе в рост валового внутреннего продукта.