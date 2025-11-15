14:53
Экономика

В Кара-Кульдже начнут перерабатывать шерсть

В селе Кара-Кульджа открыли новое предприятие по переработке шерсти. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, частный предприниматель Айгуль Матаева получила от Фонда социального партнерства по развитию регионов беспроцентный кредит в 3 миллиона 860 тысяч сомов.

Производственное оборудование закупили в России, предприятие полностью укомплектовано. Местные органы власти предоставили здание под размещение производственных мощностей.

С запуском нового объекта создано 10 новых рабочих мест, что способствует занятости местного населения.
