В Нарынской области создадут 33 перерабатывающих предприятия

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана реализует работу по созданию по всей стране 385 перерабатывающих предприятий. Это позволит довести уровень переработки сельскохозяйственной продукции до 25 процентов к 2030 году.

На основе анализа потенциала растениеводства и животноводства Джалал-Абадской области планируется открытие двух торгово-логистических центров (ТЛЦ) и трех перерабатывающих предприятий. Они будут работать с учетом климатических и географических особенностей региона, обеспечивая сохранность сельхозпродукции, сокращение потерь и увеличение объемов переработки. Деятельность предприятий охватит такие направления, как переработка пшеницы, овощей, фруктов, молока, мяса, шерсти, а также производства масла и кормов.

Планы по районам и городам области: — Ат-Башинский — 10 перерабатывающих предприятий; — Нарынский — 1 СЛБ , 6 перерабатывающих предприятий; — Ак-Талинский — 3 перерабатывающих предприятия; — Джумгальский — 5 перерабатывающих предприятий; — Кочкорский — 1 СЛБ, 7 перерабатывающих предприятий.

Министерство продолжит совместную работу с местными органами власти для повышения агропромышленного потенциала Нарынской области и других регионов страны.