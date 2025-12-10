13:20
Экономика

В Нарынской области создадут 33 перерабатывающих предприятия

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана реализует работу по созданию по всей стране 385 перерабатывающих предприятий. Это позволит довести уровень переработки сельскохозяйственной продукции до 25 процентов к 2030 году.
 
На основе анализа потенциала растениеводства и животноводства Джалал-Абадской области планируется открытие двух торгово-логистических центров (ТЛЦ) и трех перерабатывающих предприятий. Они будут работать с учетом климатических и географических особенностей региона, обеспечивая сохранность сельхозпродукции, сокращение потерь и увеличение объемов переработки. Деятельность предприятий охватит такие направления, как переработка пшеницы, овощей, фруктов, молока, мяса, шерсти, а также производства масла и кормов.
 
Планы по районам и городам области:
 
— Ат-Башинский — 10 перерабатывающих предприятий;
— Нарынский — 1 СЛБ, 6 перерабатывающих предприятий;
— Ак-Талинский — 3 перерабатывающих предприятия;
— Джумгальский — 5 перерабатывающих предприятий;
— Кочкорский — 1 СЛБ, 7 перерабатывающих предприятий.
 
Министерство продолжит совместную работу с местными органами власти для повышения агропромышленного потенциала Нарынской области и других регионов страны.
