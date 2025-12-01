09:38
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Экономика

Более 57 тысяч кыргызстанцев установили самозапрет на получение кредитов

В ноябре 57 тысяч 5 кыргызстанцев установили самозапрет на получение кредитов через мобильное приложение Tunduk. Такие данные приводит Национальный банк.

Напомним, механизм самоограничения начал действовать в КР с 1 ноября 2025 года и направлен на снижение количества мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов.

В конце июля президент подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки.

Ранее Нацбанк предложил дополнить Закон «Об обмене кредитной информацией»:

  • нормой о том, что финансово-кредитные организации обязаны запрашивать информацию в существующих кредитных бюро о наличии самозапрета на заключение кредитной сделки и отказывать в ее осуществлении с субъектом кредитной информации — физлицом в случае существования такового;
  • нормой о том, что установление самозапрета, а также его снятие осуществляются субъектом кредитной информации — физлицом безвозмездно самостоятельно посредством Государственного портала электронных услуг КР. Данные о самозапрете на заключение кредитных сделок направляются в кредитные бюро по выбору субъекта кредитной информации, установившего его.

Лица, предоставляющие банковские услуги, будут обязаны запросить в существующих кредитных бюро информацию об установлении клиентом запрета на заключение с ним кредитного договора и отказать в его осуществлении при действующем самозапрете на оформление такого соглашения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/352913/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
В приложении «Түндүк» можно будет поставить самозапрет на оформление кредита
Самозапрет на получение кредитов. Нацбанк вносит изменения в действующие законы
Самозапрет на кредиты: как кыргызстанцам защититься от мошенников
Кыргызстанцы получили возможность устанавливать самозапрет на получение кредитов
«Период охлаждения» позволил сократить факты мошенничества с кредитами — Нацбанк
Популярные новости
Более&nbsp;3,2 тысячи фур въехали в&nbsp;Россию с&nbsp;грузом из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;ноября Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 27 ноября
Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные Российский эксперт оценил темпы развития Кыргызстана как завидные
Президент России заявил о&nbsp;&laquo;черном импорте&raquo; как причине очередей фур на&nbsp;границе Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
1 декабря, понедельник
09:29
Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на участках за рубежом Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на...
09:23
Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
09:20
Как раз хотел купить. В Кыргызстане Владимиру Путину подарили комуз
09:19
В Бишкеке построят новый мост через водоканал имени Чокана Валиханова
09:05
В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов