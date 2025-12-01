Более 57 тысяч кыргызстанцев установили самозапрет на получение кредитов

В ноябре 57 тысяч 5 кыргызстанцев установили самозапрет на получение кредитов через мобильное приложение Tunduk. Такие данные приводит Национальный банк.

Напомним, механизм самоограничения начал действовать в КР с 1 ноября 2025 года и направлен на снижение количества мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов.

В конце июля президент подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки.

Ранее Нацбанк предложил дополнить Закон «Об обмене кредитной информацией»:

нормой о том, что финансово-кредитные организации обязаны запрашивать информацию в существующих кредитных бюро о наличии самозапрета на заключение кредитной сделки и отказывать в ее осуществлении с субъектом кредитной информации — физлицом в случае существования такового;

нормой о том, что установление самозапрета, а также его снятие осуществляются субъектом кредитной информации — физлицом безвозмездно самостоятельно посредством Государственного портала электронных услуг КР. Данные о самозапрете на заключение кредитных сделок направляются в кредитные бюро по выбору субъекта кредитной информации, установившего его.

Лица, предоставляющие банковские услуги, будут обязаны запросить в существующих кредитных бюро информацию об установлении клиентом запрета на заключение с ним кредитного договора и отказать в его осуществлении при действующем самозапрете на оформление такого соглашения.