Экономика

Более 140 тысяч человек подключили услугу самозапрета на кредитование в КР

С 1 ноября 2025 года по 16 января 2026 года услугу самозапрета на кредитование через мобильное приложение «Түндүк» подключили 140 тысяч 264 человека. Об сообщила пресс-служба Национального банка КР.

Напомним, механизм самозапрета начал действовать в Кыргызстане 1 ноября 2025 года. Он направлен на снижение числа мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов без их ведома.

Самозапрет устанавливают и снимают бесплатно сам гражданин через государственный портал электронных услуг. Информация о запрете передают в выбранные кредитные бюро.

Финансово-кредитные организации обязаны запрашивать данные о наличии самозапрета и отказывать в заключении кредитного договора, если он установлен.

Законодательные поправки, предусматривающие данный механизм, подписаны президентом летом 2025 года.
