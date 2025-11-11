11:12
Экономика

В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов

В Кыргызстане с 1 по 7 ноября более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов через мобильное приложение «Түндүк». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Национальный банк.

Напомним, с 1 ноября в приложении «Түндүк» все кыргызстанцы могут воспользоваться услугой установки самозапрета на оформление кредитов. Каждый гражданин по желанию может поставить отметку «Я запрещаю заключать кредитные сделки от моего имени».

Отметим, что если коммерческий банк все-таки выдаст кредит, игнорируя такой самозапрет, то вся ответственность ложится на финансовую организацию.

Новый механизм направлен на снижение количества мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов.

В конце июля президент подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам обмена кредитной информацией и установления самозапрета на заключение кредитной сделки.

Ранее Нацбанк предложил дополнить Закон «Об обмене кредитной информацией»:

  • нормой о том, что финансово-кредитные организации обязаны запрашивать информацию в существующих кредитных бюро о наличии самозапрета на заключение кредитной сделки и отказывать в ее заключении с субъектом кредитной информации — физлицом в случае наличия действующего самозапрета;
  • нормой о том, что установление самозапрета, а также его снятие осуществляются субъектом кредитной информации — физлицом безвозмездно самостоятельно посредством Государственного портала электронных услуг КР. Данные о самозапрете на заключение кредитных сделок направляются в кредитные бюро по выбору субъекта кредитной информации, установившего самозапрет.

Лица, предоставляющие банковские услуги, обязаны будут запросить в существующих кредитных бюро информацию о наличии сведений об установлении клиентом запрета на заключение с ним кредитного договора и отказать в его заключении при наличии действующего самозапрета на заключение кредитного договора, установленного клиентом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350385/
