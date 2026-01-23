Более 150 тысяч человек подключили услугу самозапрета на кредитование в КР

С 1 ноября 2025 года по 23 января 2026-го услугу самозапрета на кредитование через мобильное приложение «Түндүк» подключили 151 тысяча 249 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Напомним, механизм самозапрета начал действовать в Кыргызстане 1 ноября прошлого года. Он направлен на снижение количества мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов без их ведома.

Самозапрет устанавливает и снимает бесплатно сам гражданин через государственный портал электронных услуг. Информация о запрете передается в выбранные кредитные бюро.

Финансово-кредитные организации обязаны запрашивать данные о наличии самозапрета и отказывать в заключении кредитного договора, если он установлен.

Законодательные поправки, предусматривающие такой механизм, подписаны президентом летом 2025 года.