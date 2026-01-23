20:15
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Общество

Более 150 тысяч человек подключили услугу самозапрета на кредитование в КР

С 1 ноября 2025 года по 23 января 2026-го услугу самозапрета на кредитование через мобильное приложение «Түндүк» подключили 151 тысяча 249 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Читайте по теме
Самозапрет на кредитование. Опыт кыргызстанцев

Напомним, механизм самозапрета начал действовать в Кыргызстане 1 ноября прошлого года. Он направлен на снижение количества мошеннических операций и защиту граждан от незаконного оформления кредитов без их ведома.

Самозапрет устанавливает и снимает бесплатно сам гражданин через государственный портал электронных услуг. Информация о запрете передается в выбранные кредитные бюро.

Финансово-кредитные организации обязаны запрашивать данные о наличии самозапрета и отказывать в заключении кредитного договора, если он установлен.

Законодательные поправки, предусматривающие такой механизм, подписаны президентом летом 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359084/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Более 140 тысяч человек подключили услугу самозапрета на кредитование в КР
Самозапрет на кредитование. Опыт кыргызстанцев
Более 57 тысяч кыргызстанцев установили самозапрет на получение кредитов
В Кыргызстане более 19 тысяч человек установили самозапрет на получение кредитов
В приложении «Түндүк» можно будет поставить самозапрет на оформление кредита
Самозапрет на получение кредитов. Нацбанк вносит изменения в действующие законы
Самозапрет на кредиты: как кыргызстанцам защититься от мошенников
Кыргызстанцы получили возможность устанавливать самозапрет на получение кредитов
«Период охлаждения» позволил сократить факты мошенничества с кредитами — Нацбанк
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
23 января, пятница
20:03
Чудаки парковки. Автомобили оставляют на зебрах и под запрещающими знаками Чудаки парковки. Автомобили оставляют на зебрах и под з...
19:44
Более 150 тысяч человек подключили услугу самозапрета на кредитование в КР
19:38
Бакыт Торобаев поручил проверить финансы «Электрических станций»
19:11
Какие страны не выполнили план по импорту электроэнергии в Кыргызстан
19:00
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты и спектакли