Экономика

Сейчас благоприятный момент для стратегических инвестиций в КР — Сабиров

«Сейчас благоприятный момент для стратегических инвестиций в Кыргызстан», — заявил директор Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров на Кыргызско-Германском бизнес-форуме в Берлине.

По данным пресс-службы ведомства, республика уверенно укрепляет позицию надежного и перспективного партнера.

Равшанбек Сабиров сказал, что страна поднялась с 68-го на 22-е место в рейтинге государственно-частного партнерства, сформировав портфель из 90 проектов на сумму свыше 434 миллиардов сомов.

«Новые законы об инвестициях и ГЧП создали одну из самых современных правовых систем для инвесторов в Центральной Азии. В ближайшее время будет рассмотрен Закон «О венчурном финансировании», который откроет возможности для развития инноваций. Приглашаю немецкие высокотехнологические компании к сотрудничеству и инвестированию», — сказал он.

Форум собрал более 300 участников из государственных ведомств, финансовых институтов и деловых кругов двух стран.

На панельных обсуждениях стороны договорились сотрудничать по вопросам внедрения в КР дуальной системы образования по германской модели, легальной и организованной трудовой миграции, в сферах энергетики, зеленых технологий, IT, сельского хозяйства, медицины и других.

По итогам мероприятий подписан пакет документов о сотрудничестве.
