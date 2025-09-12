13:50
Экономика

Перечень иностранных бирж с налоговыми льготами утвердили в кабмине

Перечень иностранных бирж с налоговыми льготами утвердили в кабмине. Постановление, устанавливающее перечень иностранных бирж, на которых будут действовать налоговые льготы для размещения и обращения ценных бумаг и глобальных депозитарных расписок, подписал Адылбек Касымалиев.

Решение принято для создания более благоприятных условий для выпуска и оборота финансовых инструментов, расширения возможностей привлечения инвестиций, а также повышения их доступности для населения.

Теперь доходы от ценных бумаг, имеющих листинг на утвержденных иностранных биржах, будут освобождены от части налогов. Отмечается, что это позволит стимулировать интерес инвесторов и обеспечить дополнительный источник доходов для экономики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343225/
