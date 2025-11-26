В Москве обсудили формирование общего финансового рынка в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, практическое формирование общего финансового рынка Союза, в частности применение подготовленного ЕЭК совместно со странами евразийской «пятерки» разноуровневого (дифференцированного) подхода к гармонизации законодательства в финансовом секторе обсудили участники заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии ЕЭК.

Указанный подход, а также этапы его реализации планируется представить на рассмотрение глав государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2025 года.

Мероприятие прошло на площадке Центрального банка России под председательством министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыта Султанова. В заседании приняли участие руководители и представители центральных (национальных) банков и финансовых регуляторов стран Евразийского экономического союза.