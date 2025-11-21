15:00
Экономика

Активы микрофинансовых организаций в Кыргызстане достигли 71,2 миллиарда сомов

Сектор микрофинансовых организаций (МФО) в Кыргызской Республике продемонстрировал значительный рост по итогам 9 месяцев 2025 года. Данные на 30 сентября 2025 года, в сравнении с показателями конца 2024-го, показывают положительную динамику по всем ключевым параметрам, заявили в Национальном банке КР.

Главные показатели роста:

  • общие активы МФО достигли 71,2 миллиарда сомов - увеличение с начала года составило 12,4 миллиарда сомов, или 21 процент;

  • кредитный портфель МФО достиг 57,6 миллиарда сомов, увеличившись на 9,6 миллиарда сомов, или на 20 процентов;
  • общий объем депозитной базы МФО достиг 9,8 миллиарда сомов. Рост с начала года был наиболее значительным и составил 2,3 миллиарда сомов, или 31 процент.

Также растет уставной капитал микрофинансовых организаций — 14,3 миллиарда сомов с увеличением на 1,4 миллиарда сомов, или 11 процентов.

Кроме того, увеличивается и сегмент исламского финансирования. Так, его объем составил 1,8 миллиарда сомов. Он увеличился с начала 2025 года на 0,3 миллиарда сомов, или 17 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351812/
