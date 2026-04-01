В КР вступили в силу новые правила регулирования микрофинансовых организаций

В Кыргызстане с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила регулирования микрофинансовых организаций (МФО).

Ранее правление Национального банка приняло постановление о внесении изменений в некоторые свои нормативные правовые акты. Документом изменены правила регулирования микрофинансовых организаций, в том числе осуществляющих операции по исламским принципам финансирования.

Также вводятся новые требования к капиталу и отчетности, ужесточение контроля над дивидендами, изменения в кредитовании и установление индивидуальных значений нормативов.

Предусмотрен более жесткий контроль выплаты дивидендов, обновленные стандарты отчетности и ограничения по внешним заимствованиям и инвестициям.