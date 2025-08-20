Более 60 процентов микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды

За шесть месяцев 2025 года микрокредитные организации Кыргызстана выдали кредитов на сумму более 40 миллиардов сомов, число получателей превысило 567 тысяч человек. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, в сравнении с первым полугодием 2024-го число заемщиков увеличилось на 1,2 процента, а объем выданных микрокредитов — на 34 процента.

График 1. Микрокредитование в I полугодии

Из общего объема выданных в I полугодии микрокредитов более 60 процентов взяли на потребительские нужды, более 16 процентов пошли на развитие бизнеса в сельском хозяйстве, около 10 процентов — на сферу торговли и общественного питания.

График 2. Микрокредитование населения по целям в I полугодии (в процентах к общему объему микрокредитов)