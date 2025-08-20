13:21
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Экономика

Более 60 процентов микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды

За шесть месяцев 2025 года микрокредитные организации Кыргызстана выдали кредитов на сумму более 40 миллиардов сомов, число получателей превысило 567 тысяч человек. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, в сравнении с первым полугодием 2024-го число заемщиков увеличилось на 1,2 процента, а объем выданных микрокредитов — на 34 процента.

График 1. Микрокредитование в I полугодии

Больше всего микрокредитов выдали в Бишкеке (27,5 процента от общего объема), Ошской (16 процентов), Джалал-Абадской (14 процентов) и Чуйской (более 13 процентов) областей.

Из общего объема выданных в I полугодии микрокредитов более 60 процентов взяли на потребительские нужды, более 16 процентов пошли на развитие бизнеса в сельском хозяйстве, около 10 процентов — на сферу торговли и общественного питания.

График 2. Микрокредитование населения по целям в I полугодии (в процентах к общему объему микрокредитов)
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340318/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выдали 65 миллиардов сомов микрокредитов более миллиону человек
«Живу в лесу, готова совершить суицид». Женщина обратилась к Садыру Жапарову
Финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов
Почти 30 миллиардов сомов выдали гражданам микрокредитные компании в 2024 году
В Кыргызстане микрокредиты по-прежнему чаще берут на потребительские нужды
Цифра дня. 262 тысячи человек получили микрокредиты в первом квартале 2024 года
Цифра дня. 37 миллиардов сомов микрокредитов выдали кыргызстанцам
С 10 июня вступают в силу изменения к закону о защите банковских вкладов
С начала года число выданных микрокредитов выросло на четверть
Почти половину микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды
Популярные новости
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на&nbsp;имущество ГНС запустила электронный сервис автоматического начисления налога на имущество
Бизнес
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
20 августа, среда
13:00
В Бишкеке без дождей. Прогноз погоды на 21-24 августа В Бишкеке без дождей. Прогноз погоды на 21-24 августа
12:40
Президентский камерный оркестр приглашает бишкекчан на концерт
12:34
Более 60 процентов микрокредитов кыргызстанцы взяли на потребительские нужды
12:26
Несмотря на ужесточение законодательства, мигранты все равно едут в Россию
12:04
Цифровизация. Насколько защищены персональные данные, рассказали в ГУ «Кызмат»