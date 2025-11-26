15:45
Экономика

Почти 800 тысяч кыргызстанцев получили 63,2 миллиарда сомов микрокредитов

За девять месяцев 2025 года общая сумма выданных микрокредитов в Кыргызстане достигла 63,2 миллиарда сомов. Получателями стали 796,8 тысячи человек по всей стране, сообщил Национальный статистический комитет.

На что брали микрокредиты?

Структура выданных микрокредитов показывает, что большинство средств направили на поддержку внутреннего спроса и хозяйственной деятельности.

  • 62 процента всех займов выдали на потребительские нужды.

  • 15 процентов направили в сельское хозяйство.

  • 10 процентов использовали для торговли.

  • 3 процента — на транспорт и связь.

  • 3 процента — на строительство.

  • Оставшиеся 7 процентов пришлись на прочие цели.

Распределение по регионам

Наибольшее число получателей микрокредитов сосредоточено в крупных городах и густонаселенных регионах. По количеству получателей лидируют:

  • Бишкек — 33 процента (258,7 тысячи человек);

  • Ошская область — 16 процентов (126,8 тысячи человек);

  • Джалал-Абадская область — 14 процентов (108,7 тысячи человек);

  • Чуйская область — 11 процентов (84,8 тысячи человек).

В целом в Ошской области зарегистрировано 126,8 тысячи получателей, в Джалал-Абадской — 108,7 тысячи, а наименьшее число — в Таласской области (29,8 тысячи человек).

Кстати, активы микрофинансовых организаций в Кыргызстане достигли 71,2 миллиарда сомов по итогам 9 месяцев 2025 года. По данным Нацбанка КР, кредитный портфель МФО увеличился за это время на 20 процентов — до 57,6 миллиарда сомов. Общий объем депозитной базы микрофинансовых организаций достиг 9,8 миллиарда сомов.
