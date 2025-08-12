Микрофинансовые организации Кыргызстана обяжут противодействовать мошенничеству. Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект постановления правления НБ КР «Об утверждении положения «О минимальных требованиях к системе противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству в микрофинансовых организациях». Документ разработан для приведения нормативных правовых актов регулятора в соответствие с Законом «О микрофинансовых организациях».

В Нацбанке отметили, что документ необходим для формирования единого подхода к организации системы противодействия мошенничеству в микрофинансовом секторе страны с учетом современных рисков цифровой среды.

Проект постановления обязывает микрофинансовые организации разработать и внедрить внутреннюю политику противодействия мошенничеству, в которой закрепляются конкретные механизмы идентификации и реагирования на инциденты, соответствующие уровню риска, а также устанавливаются меры персональной ответственности сотрудников за бездействие.

Также предусмотрено обязательное внедрение автоматизированной или полуавтоматизированной системы противодействия внутреннему и внешнему мошенничеству, обеспечивающей мониторинг операций в дистанционных каналах обслуживания в режиме реального времени.

«Для усиления защиты клиентов устанавливается обязанность по ведению внутреннего реестра идентификаторов, запрещенных к обслуживанию, и автоматической блокировке операций с их использованием. В случае проведения операции с использованием такого идентификатора микрокредитная организация несет ответственность за возмещение ущерба клиенту», — отмечается в справке-обосновании.