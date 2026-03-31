Экономика

Кыргызстанцы взяли микрокредиты на 86 миллиардов сомов в 2025 году

В 2025 году общая сумма кредитов, выданных микрокредитными организациями, составила 86 миллиардов сомов. По данным Нацстаткома, около 62 процентов этих займов были направлены на потребительские нужды.

Число получателей достигло почти 1,7 миллиона человек. По сравнению с 2024 годом охват населения микрокредитованием увеличился в 1,5 раза, а общий объем выданных средств вырос почти на 32 процента.

Больше всего получателей и самые крупные суммы кредитов приходятся на Бишкек, а также на Ошскую, Джалал-Абадскую и Чуйскую области.

В отраслевой структуре наибольшая доля по-прежнему приходится на потребительские нужды (около 62 процентов). На развитие сельского хозяйства было выдано 15 процентов кредитов, а на сферу торговли и общественного питания — более 10 процентов.
