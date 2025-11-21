Власти внесли изменения в указ о поддержке малого бизнеса и налогового контроля

Президент Садыр Жапаров подписал указ, который вносит изменения в документ «О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового и таможенного климата».

Поправки направлены на оптимизацию государственной регистрации юридических лиц и уточнение функций государственных органов.

Согласно новому указу произошли следующие изменения.

Государственной налоговой службе передаются расширенные полномочия по утверждению форм отчетов, деклараций, документов, уведомлений, патентов, контрактов и других материалов. Эти формы налогоплательщики смогут подавать как на бумаге, так и в электронном виде.

Уточняются координирующие органы, отвечающие за проведение санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контроля.

Так, на пунктах учета товаров у кыргызско-казахстанской границы координацию будет осуществлять Государственная налоговая служба. На автомобильных пунктах пропуска на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС — Государственная таможенная служба.

Указ начнет действовать через десять дней.