16:37
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Экономика

В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом

Фото администрации президента КР. В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии официального запуска первой эмиссии национального стейблкоина USDKG — цифрового токена, обеспеченного физическим золотом и привязанного к доллару США. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во время церемонии участники нажали кнопку «Запуск эмиссии», официально инициировав выпуск и обращение 50 миллионов USDKG в сети Tron. Каждый токен эквивалентен $1 и полностью обеспечен физическим золотом.

Справка

USDKG — это стейблкоин, полностью поддерживаемый Кыргызской Республикой. Он разработан как прозрачная, безопасная и стабильная цифровая валюта, которая сочетает надежность золота и эффективность блокчейн-технологий.

Эмиссию USDKG осуществляет компания со 100-процентным государственным участием — ОАО «Эмитент Виртуальных Активов», что обеспечивает высокий уровень доверия и институциональной надежности, отметили в администрации президента.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG

Читайте по теме
За полгода операции с виртуальными активами в КР превысили 860 миллиардов сомов

Запуск открывает новые возможности для укрепления позиции Кыргызстана в глобальной финансовой экосистеме. Он формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения.

Внедрение стейблкоина, обеспеченного реальными активами, укрепляет доверие к финансовым инновациям, повышает инвестиционную привлекательность республики и создает условия для притока капитала и технологических партнерств, отметили в администрации главы государства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351672/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Следственные органы семи стран обсудили противодействие отмыванию денег
Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST
Кыргызстан выпустил первый национальный стейблкоин, привязанный к сому
Теперь официально: Кыргызстан выпустил свой первый стейблкоин — USDKG
В КР запущен национальный стейблкоин, а Binance доступен на кыргызском языке
Президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома
В КР планируют дать банкам в пилотном режиме поработать с виртуальными активами
КР занимает 19-е место в Глобальном индексе принятия криптовалют — Садыр Жапаров
Рынок криптовалют рухнул на фоне заявлений Трампа о торговой войне с Китаем
Кабмин запретил необеспеченные токены и анонимные кошельки. Подробности
Популярные новости
Продукты дорожают, тарифы растут. На&nbsp;что цены в&nbsp;Кыргызстане выросли больше всего Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Бизнес Казахстана нервничает, а&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане говорят об&nbsp;окне возможностей Бизнес Казахстана нервничает, а в Кыргызстане говорят об окне возможностей
Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;ноября Ослабление сома продолжается, стабилен только доллар. Курс валют на 17 ноября
Китай с&nbsp;1&nbsp;января 2026 года вводит жесткие ограничения на&nbsp;экспорт новых автомашин Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
16:17
В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обе...
16:14
Операция «Нелегал-2025»: из России выдворят более 19 тысяч нарушителей закона
15:45
Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области
15:42
Адылбек Касымалиев обсудил с главой АБР экономику и зеленую энергетику
15:36
Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство