В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом

Президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии официального запуска первой эмиссии национального стейблкоина USDKG — цифрового токена, обеспеченного физическим золотом и привязанного к доллару США. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во время церемонии участники нажали кнопку «Запуск эмиссии», официально инициировав выпуск и обращение 50 миллионов USDKG в сети Tron. Каждый токен эквивалентен $1 и полностью обеспечен физическим золотом.

Справка USDKG — это стейблкоин, полностью поддерживаемый Кыргызской Республикой. Он разработан как прозрачная, безопасная и стабильная цифровая валюта, которая сочетает надежность золота и эффективность блокчейн-технологий.

Эмиссию USDKG осуществляет компания со 100-процентным государственным участием — ОАО «Эмитент Виртуальных Активов», что обеспечивает высокий уровень доверия и институциональной надежности, отметили в администрации президента.

Запуск открывает новые возможности для укрепления позиции Кыргызстана в глобальной финансовой экосистеме. Он формирует основу для развития инфраструктуры Web3-экосистемы децентрализованных сервисов, обеспечивающих взаимодействие государства и частного сектора через блокчейн-решения.

Внедрение стейблкоина, обеспеченного реальными активами, укрепляет доверие к финансовым инновациям, повышает инвестиционную привлекательность республики и создает условия для притока капитала и технологических партнерств, отметили в администрации главы государства.