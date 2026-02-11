11:00
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Экономика

Стейблкоин KGST вышел на международную криптобиржу HTX

Листинг стейблкоина KGST прошел на криптовалютной бирже HTX. Об этом журналистам сообщил глава секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызстана Фархат Иминов.

Листинг криптовалюты — это процедура включения токена в список активов, доступных для торговли на какой-либо площадке, например, на бирже.

Биржа HTX входит в число ведущих международных криптоплатформ. Она обслуживает около 55 миллионов пользователей по всему миру и предоставляет доступ к спотовой и деривативной торговле, стейкингу, Web3-сервисам и другим финансовым инструментам.

На HTX торговля осуществляется в паре KGST/USDT в формате спотовой торговли.

KGST — стейблкоин, ориентированный на стабильность и использование в расчетных и цифровых финансовых инструментах. Токен выпущен в сети BNB Smart Chain по стандарту BEP-20.

«Листинг KGST на международной бирже HTX — это результат системной работы государства по созданию прозрачной, устойчивой и конкурентоспособной экосистемы виртуальных активов. Мы стремимся не просто развивать отдельные проекты, а выстраивать национальную инфраструктуру цифровых финансов, которая будет интегрирована в мировую экономику», — рассказал Фархат Иминов.

Напомним, стейблкоин KGST, привязанный к курсу кыргызского сома в соотношении 1:1, был запущен в рамках национальной программы по развитию цифровой экономики. Он работает на базе блокчейна BNB Chain и призван упростить расчеты, трансграничные переводы и интеграцию цифровых активов в финансовую систему Кыргызстана и региона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361456/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане выпустили 50 миллионов токенов USDKG, обеспеченных золотом
Стала известна криптобиржа, где запустят торги национальным стейблкоином KGST
Теперь официально: Кыргызстан выпустил свой первый стейблкоин — USDKG
В КР запущен национальный стейблкоин, а Binance доступен на кыргызском языке
Президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома
В КР планируют дать банкам в пилотном режиме поработать с виртуальными активами
Первый в истории криптозакон, легализующий стейблкоины, подписан в США
Кыргызстан выпустит обеспеченный золотом Минфина долларовый стейблкоин USDKG
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Бизнес
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
11 февраля, среда
10:57
«Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переживающих из-за Ташиева «Все будет хорошо»: мэр Оша успокоил сотрудников, переж...
10:51
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
10:49
На перевале Тоо-Ашуу введено временное ограничение для большегрузов из-за снега
10:47
В руководстве ОАО «Түндүк» произошли кадровые изменения
10:39
Президент КР объявил строгий выговор министру энергетики Таалайбеку Ибраеву