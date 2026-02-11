Стейблкоин KGST вышел на международную криптобиржу HTX

Листинг стейблкоина KGST прошел на криптовалютной бирже HTX. Об этом журналистам сообщил глава секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызстана Фархат Иминов.

Листинг криптовалюты — это процедура включения токена в список активов, доступных для торговли на какой-либо площадке, например, на бирже.

Биржа HTX входит в число ведущих международных криптоплатформ. Она обслуживает около 55 миллионов пользователей по всему миру и предоставляет доступ к спотовой и деривативной торговле, стейкингу, Web3-сервисам и другим финансовым инструментам.

На HTX торговля осуществляется в паре KGST/USDT в формате спотовой торговли.

KGST — стейблкоин, ориентированный на стабильность и использование в расчетных и цифровых финансовых инструментах. Токен выпущен в сети BNB Smart Chain по стандарту BEP-20.

«Листинг KGST на международной бирже HTX — это результат системной работы государства по созданию прозрачной, устойчивой и конкурентоспособной экосистемы виртуальных активов. Мы стремимся не просто развивать отдельные проекты, а выстраивать национальную инфраструктуру цифровых финансов, которая будет интегрирована в мировую экономику», — рассказал Фархат Иминов.

Напомним, стейблкоин KGST, привязанный к курсу кыргызского сома в соотношении 1:1, был запущен в рамках национальной программы по развитию цифровой экономики. Он работает на базе блокчейна BNB Chain и призван упростить расчеты, трансграничные переводы и интеграцию цифровых активов в финансовую систему Кыргызстана и региона.