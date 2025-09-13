18:50
Общество

В Бишкеке заработала дробилка для переработки веток

В муниципальном предприятии «Бишкекзеленстрой» установлена современная дробилка для переработки древесных отходов, работающая на автономном генераторе. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сообщается, что оборудование мощностью 230 киловатт рабочим напряжением 380 вольт и производственной мощностью 20/30 тонн в час предоставил город-партнер Циндао в рамках ранее подписанного договора между мэрией Бишкека и администрацией китайского города.

Теперь у предприятия есть возможность перерабатывать ветки, собранные на улицах и в парках, превращая их в полезный и экологически безопасный материал. После дробления древесные отходы будут перерабатываться в мульчу влагосодержащий субстрат, который сохраняет воду, улучшает структуру почвы и помогает озеленять городские территории.

В мэрии отметили, что запуск дробилки – это еще один шаг к реализации экологических инициатив, направленных на улучшение качества городской среды и внедрение современных технологий переработки отходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342891/
просмотров: 366
