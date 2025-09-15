Акциз на соки сделает продукцию кыргызстанских производителей неконкурентной

Ассоциация развития агропромышленного комплекса обратилась к президенту, парламенту и кабинету министров с просьбой исключить натуральные соки из перечня подакцизных товаров. Об этом говорится в их открытом письме.

Поводом для обращения стал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере налогообложения», который предполагает введение акциза на все фруктовые и овощные соки. Он находится на общественном обсуждении.

Производители считают, что эта мера несправедлива, так как натуральные соки без добавления сахара не наносят вреда здоровью и не должны приравниваться к сахаросодержащим напиткам. Они отмечают, что подобное решение противоречит государственной политике, направленной на развитие сельского хозяйства и увеличение экспорта.

По данным ассоциации, введение акциза сделает отечественные соки неконкурентоспособными, помешает развитию перерабатывающей отрасли и ударит по производителям фруктов.

В Кыргызстане ежегодно выращивают около 135 тысяч тонн яблок, из которых до 35-40 процентов второго и третьего сорта, пригодные исключительно для переработки. Это примерно до 50 тысяч тонн потенциального сырья. Фактически перерабатывается лишь около 8 тысяч тонн в год, а остальное остается невостребованным либо уходит в соседние страны по низким ценам.

При этом отечественные перерабатывающие предприятия обладают мощностями для переработки до 25 тысяч тонн сырья ежегодно и готовы значительно увеличить выпуск продукции при создании соответствующих условий.

В последние годы наблюдается и положительная динамика экспорта: кыргызстанские соки начали поставлять в Казахстан, Россию, Монголию, Узбекистан. Ведется активная работа по выходу на рынок Китая.