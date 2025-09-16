Еще 36 перерабатывающих предприятий хотят открыть в Кыргызстане до конца года

«Перерабатывающая промышленность вносит значительный вклад в решение экономических и социальных задач государства», — заявил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев на форуме «Привлечение инвестиций в приоритетные секторы агропромышленного комплекса».

«Каждый год в перерабатывающей промышленности запускают предприятия и создают новые рабочие места. В стране работают более 11 тысяч таких предприятий разного масштаба. В 2025 году планировали открыть 63 новых предприятия в сфере экспортной инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Из них — 27 уже работают, еще 36 будут открыты до конца года», — заявил Бакыт Торобаев.

По данным Нацстаткома, по итогам января — августа 2025 года валовая продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в Кыргызстане достигла 252 миллиардов 506,1 миллиона. По сравнению с данными 2024-го года показатель вырос на 2,4 процента.