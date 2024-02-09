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Экономика

Овечья шерсть как удобрение. Приживется ли технология в Кыргызстане?

В Кыргызстане рассматривают возможность открытия завода по производству удобрений из овечьей шерсти. Технология в нашей республике пока не распространена, однако широко используется в Европе. В шерсти много полезных веществ, в том числе азота и калия, она помогает удерживать в почве влагу, что важно в условиях нехватки поливной воды.

На чужом опыте

О возможности создания предприятия по производству удобрений из шерсти в конце декабря 2023 года заявил заместитель председателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Подробнее чиновник рассказывать не стал. В департаменте химизации, защиты и карантина растений лишь заметили, что это новшество для Кыргызстана.

Хотя идея не новая. Еще в 2020-м предприниматель Тилек Токтогазиев на примере австрийского сельхозпроизводителя рассказывал в своем Instagram, что можно использовать шерсть в качестве удобрений. 

По его словам, в килограмме овечьей шерсти около 100 граммов азота, 50 граммов калия и других веществ.

По данным Нацстаткома, в стране более 6 миллионов голов овец и коз. Но большую часть шерсти не перерабатывают, а выбрасывают или вовсе сжигают, отмечал Тилек Токтогазиев.

Первый завод скоро откроется

Проблемой утилизации шерсти озадачилась и 32-летняя предпринимательница Бегимжан Молдобаева.

«Шерсть, производимая в Кыргызстане, почти на 90 процентов грубая. Ее никто не покупает. Для войлока грубая шерсть используется в очень малых объемах, поскольку в больших начинает сыпаться, — объяснила она 24.kg. — Если проехать по пастбищам, то видно, что везде валяется шерсть или ее сжигают».

При сжигании шерсти, по словам предпринимательницы, выделяется в четыре раза больше углекислого газа, чем при сжигании пластика.

На земле после этого многие годы не растет трава, земля деградирует. А если коровы съедают вместе с травой шерсть, брошенную на пастбищах, они могут умереть.

Бегимжан Молдобаева

Бегимжан Молдобаева — экономист по образованию, семь лет назад занялась бизнесом, открыв в Ат-Башинском районе Нарынской области небольшой цех по переработке шерсти и изготовлению войлока. Позже пришла идея заняться производством удобрений из шерсти, непригодной для других целей.

Впечатлившись опытом европейских государств, она разработала проект и подала в 2022 году заявку в Фонд развития Иссык-Кульской области. Наблюдательный совет одобрил его и выделил беспроцентный кредит в 14 миллионов сомов на строительство предприятия по переработке и производству удобрений из овечьей шерсти в Ак-Суйском районе. 

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Здание завода на 800 квадратных метров, по словам собеседницы, уже построили. В 2024-м планируют запустить производство.

«Мы приобрели китайское оборудование, которое позволяет работать с малыми объемами, для экспериментального запуска вполне подходит. В середине февраля планируем начать пусконаладочные работы. Параллельно веду переговоры с инвесторами для приобретения и установки оборудования большего размера, что позволит производить до 5 тысяч тонн удобрений в год. Главный вопрос — дороговизна техники», — рассказала Бегимжан Молдобаева.

Плюсы для экологии и фермеров

Проект Бегимжан Молдобаевой преследует несколько целей, в том числе улучшение экологии, помощь фермерам со сбытом шерсти, а сельхозпроизводителям — в переходе на органику.

«Мы сделали лабораторные анализы в Германии, чтобы узнать, подойдет ли кыргызская шерсть для удобрений, и изучить ее состав — сколько в ней азота, калия, кальция и магния. Отправляли разные образцы — грубую, полугрубую и тонкорунную. Получили очень хорошие результаты, наша шерсть оказалась наивысшего качества. Сейчас весь мир переходит на органические удобрения. Так мы внесем свой вклад в улучшение качества почвы, которое с каждым годом в республике ухудшается», — заметила предпринимательница. 

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В Центральной Азии, по ее словам, масштабного производства удобрений из шерсти пока нет, а проблемы с ее переработкой практически одинаковые. Поэтому потенциал в этом плане большой.

«В наших планах охватить весь Кыргызстан в ближайшие пять-шесть лет. В Европе такое удобрение стоит от 2 до 10-12 евро за килограмм, мы планируем продавать по 50-60 сомов. Переработанная шерсть перегнивает и обогащает почву намного быстрее, чем непереработанная. И что главное — это позволяет экономить воду. Шерсть удерживает влагу в почве, на 25 процентов сокращая необходимость полива», — подчеркнула Бегимжан Молдобаева.

На сегодня остались два вопроса — будет ли спрос на такие удобрения среди кыргызских фермеров и как поведет себя новая продукция. Но наша собеседница в проекте уверена.

На ее предприятии создадут около 25 новых рабочих мест. Удобрения в будущем планируют экспортировать в страны Европы, в частности в Германию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286340/
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