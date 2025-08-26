18:26
Экономика

В Таласском районе открыто малое предприятие по переработке тонкой шерсти

С поддержкой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в селе Кок-Кашат Беш-Ташского айыльного аймака Таласского района открыто малое предприятие по переработке тонкой шерсти. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в настоящее время предприятие закупает шерсть у местных жителей, перерабатывает до 200 килограммов в день и производит войлок для кыргызских юрт, активно продолжая свою деятельность. Этот проект создает новые рабочие места для местного населения и способствует развитию производственной цепочки в сельском хозяйстве.

Переработка тонкой шерсти позволяет увеличить производство традиционных кыргызских изделий – войлока и предметов для юрты, обеспечивает внутренний рынок и создает возможности для продажи сельскохозяйственной продукции с добавочной стоимостью.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340977/
просмотров: 86
