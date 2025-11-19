12:53
Экономика

Когда Кыргызстан перестанет покупать электроэнергию, рассказал глава Минэнерго

«В Кыргызстане дефицита электроэнергии не будет. Мы лишь призываем к рациональному использованию», — заявил министр энергетики Таалайбек Ибраев на своей странице в Facebook.

По его словам, как и в предыдущие годы, зимой страна импортирует электроэнергию из соседних государств по цене 3 сома и поставляет населению по тарифу 1 сом 37 тыйынов.

Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света

Разница в стоимости вновь формируется как задолженность на балансе НЭСК.

«В связи с этим президент поручил максимально сократить объемы импорта, использовать энергию экономно и в следующем году погасить оставшуюся задолженность в размере 25 миллиардов сомов. Уже в 2026-м мы намерены полностью выплатить долги и получать прибыль. Согласно нашим планам, к зимнему периоду 2028-2029 годов республика уйдет от необходимости импортировать электроэнергию», — отметил чиновник.
