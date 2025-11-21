16:30
Экономика

В Кыргызстане усиливают контроль за майнерами и криптосектором

Госфиннадзор Кыргызской Республики объявил о комплексе законодательных поправок, направленных на повышение прозрачности, усиление механизмов надзора и минимизацию рисков отмывания средств в криптосекторе. Изменения были закреплены постановлением кабинета министров.

Усиление борьбы с теневой деятельностью и рисками

Изменения значительно ужесточили требования к операторам торгов и обмена виртуальных активов, приводя регулирование в соответствие с международными стандартами, включая рекомендации ФАТФ.

Ключевые антиотмывочные меры (AML/KYT).

  • Вводится запрет на использование анонимных кошельков, NFT, предоплаченных зарубежных карт, операции с онлайн-казино и активами с высоким уровнем риска.

  • Вводится обязательное проведение AML/KYT (противодействие финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов) проверки транзакций через провайдеров, определенных регулятором.

  • Вводится обязательная идентификация и верификация клиентов поставщиков услуг виртуальных активов, в том числе в удаленном формате.

  • Все ключевые должностные лица поставщиков услуг (директора, бухгалтеры, комплаенс-офицеры) должны проходить согласование с регулятором и обязаны отсутствовать в санкционных списках.

Кроме того, резидентам Кыргызской Республики теперь запрещено проводить операции с виртуальными активами через нелицензированных поставщиков.

Запрет необеспеченных токенов и гарантии для инвесторов

Для укрепления доверия инвесторов и повышения надежности цифровых инструментов постановлением предусмотрены строгие правила обеспечения виртуальных активов.

  • Введен запрет на выпуск необеспеченных виртуальных активов. Регистрации подлежат только активы, подкрепленные надежными залогами.

  • В качестве обеспечения могут выступать: государственные ценные бумаги, акции компаний, прошедших листинг, права на разработку полезных ископаемых, золото или денежные средства.

  • Введены независимая оценка обеспечивающих активов, обязательная регистрация залога и назначение независимого управляющего для защиты интересов держателей активов в случае дефолта эмитента.

Систематизация майнинга и платформа RUNEXKG

Для упорядочивания деятельности майнеров вводится понятие Единой государственной системы коллективного майнинга. Результаты добычи подлежат обязательной реализации через лицензированных операторов.

Контроль и анализ криптосектора осуществляется через цифровую платформу RUNEXKG, запущенную в декабре 2024 года. RUNEXKG — это государственная экосистема для регистрации, мониторинга и AML/KYC анализа деятельности всех поставщиков услуг виртуальных активов в Кыргызской Республике.

Новые правила также устанавливают дополнительные гарантии прав клиентов, включая обязательное хранение информации о прохождении клиентами тестирования на знание рисков не менее пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351823/
