Экономика

В Кыргызстане три майнинговые компании лишились лицензии

В Кыргызстане три майнинговые компании лишились лицензии, сообщили в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

По данным ведомства, приказом прекращено действие ранее выданных сертификатов юридическим лицам на осуществление деятельности в сфере промышленного майнинга. 

Финнадзор информирует, что в соответствии с порядком регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга, прекращено действие ранее выданных сертификатов на осуществление деятельности по промышленному майнингу:

  • ОсОО «ВиНЭТ»;
  • ОсОО «Спецэнергомонтаж Кара-Балта»;
  • ОсОО «Бай Лидер».
