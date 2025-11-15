В Кыргызстане три майнинговые компании лишились лицензии, сообщили в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

По данным ведомства, приказом прекращено действие ранее выданных сертификатов юридическим лицам на осуществление деятельности в сфере промышленного майнинга.

Финнадзор информирует, что в соответствии с порядком регистрации и выдачи сертификата для деятельности по осуществлению майнинга, прекращено действие ранее выданных сертификатов на осуществление деятельности по промышленному майнингу: