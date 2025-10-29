Нацбанк повысил учетную ставку до 10 процентов: что стоит за этим решением

В новом здании Национального банка Кыргызстана прошла пресс-конференция, где сотрудники главного финансового регулятора объяснили причины повышения учетной ставки до 10 процентов и представили экономические прогнозы на ближайшие месяцы.

Заместитель председателя Нацбанка Азат Козубеков сообщил, что решение принято с учетом внешних экономических факторов, которые усилили инфляционное давление на внутренний рынок.

В течение первых пяти месяцев 2025 года инфляция удерживалась в пределах целевых показателей, но в мае началось ускорение. Оно носит преимущественно внешний характер. Азат Козубеков

Почему ставка выросла

ужесточение тарифной политики США, приведшее к волатильности цен на продовольствие и сырье;

высокая доля импортных товаров в структуре потребления в Кыргызстане, из-за чего внешние шоки быстро передаются на внутренний рынок;

сохраняющаяся инфляция в государствах-партнерах, откуда республика импортирует значительную часть товаров.

По данным НБ КР, в этом году усилились внешние инфляционные риски. Среди ключевых причин:

«Все эти факторы делают предложение товаров и услуг более ограниченным, усиливая давление на цены», — отметил Азат Козубеков.

Регулятор заявляет, что повышение ставки направлено на минимизацию последствий внешних рисков и сохранение макроэкономической стабильности.

Инфляция остается под контролем

Благодаря мерам Национального банка уровень инфляции в Кыргызстане остается относительно умеренным по сравнению с другими странами региона.

По состоянию на 17 октября 2025-го:

инфляция с начала года составила 6,2 процента;

годовая — 8,4 процента;

рост цен на продовольствие — 6,9 процента.

Летом наблюдалось необычное для сезона подорожание овощей и фруктов, однако осенью темпы роста стоимости начали снижаться. В то же время рост цен на мясо заставил правительство принять антиинфляционные меры.

Подорожание ГСМ: мировой фактор и ремонт НПЗ

На фоне нестабильности стоимости на мировых рынках и ремонтных работ на российских НПЗ цена ГСМ выросла. Азат Козубеков

Одной из наиболее чувствительных для населения тем остается рост цен на горюче-смазочные материалы.

С начала года бензин подорожал на 12,3 процента, дизельное топливо — на 8,4 процента.

Регулятор отмечает, что топливный фактор теперь находится в фокусе монетарной политики, поскольку рост цен на ГСМ напрямую влияет на стоимость доставки товаров и транспортных услуг.

Экономика растет: +10 процентов ВВП за девять месяцев

Несмотря на инфляционное давление, экономическая активность в республике остается высокой.

«По итогам девяти месяцев 2025 года реальный ВВП вырос на 10 процентов», — сообщил Азат Козубеков.

Рост обеспечивают сфера услуг, строительство, промышленность.

Внутренний спрос поддерживается увеличением доходов граждан.

Реальная заработная плата выросла на 10,9 процента, денежные переводы — на 24,1 процента.

Стабильный валютный рынок и интервенции Нацбанка

Нацбанк сохраняет гибкий обменный курс и при необходимости выходит на рынок с интервенциями, чтобы сгладить резкие колебания.

С начала года проведено пять интервенций по продаже иностранной валюты на $416,6 миллиона. «Валютный рынок остается стабильным, а денежное предложение — под контролем», — заметил зампредседателя НБ КР.

Резервы Нацбанка растут

Международные резервы Кыргызстана продолжают укрепляться. По состоянию на конец сентября 2025-го они составили $7,55 миллиарда, что на 48,5 процента больше, чем в начале года.

«Поддержание резервов на достаточном уровне обеспечивает доверие инвесторов и служит буфером против внешних шоков», — добавил Азат Козубеков.

Доверие к банкам усиливается

Депозитная база увеличилась на 25,1 процента, до 741 миллиарда сомов. Рост депозитов говорит о повышении доверия населения к банковскому сектору и усилении сберегательного поведения граждан.

Финансовая система, по оценке Национального банка, демонстрирует устойчивость. Кредитный портфель банков за восемь месяцев 2025 года вырос на 31,3 процента, достигнув 447,3 миллиарда сомов.

Прогнозы и перспективы

Нацбанк ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция будет формироваться под влиянием внешних факторов — прежде всего цен на энергоресурсы и продовольствие.

«Это требует более осмотрительного подхода в денежно-кредитной политике. Повышение ставки до 10 процентов направлено на сохранение ценовой стабильности и возвращение инфляции в целевой диапазон 5–7 процентов», — подчеркнул Азат Козубеков.

Повышение учетной ставки — это сигнал рынку: регулятор готов действовать превентивно, чтобы не допустить перегрева экономики и скачков цен.

Кыргызстан остается открытой экономикой, зависимой от внешней конъюнктуры. Но Нацбанк рассчитывает, что принятые меры позволят удержать инфляцию в управляемых пределах и сохранить доверие к национальной валюте.