Экономика

Нацбанк повысил учетную ставку до 10 процентов: что стоит за этим решением

В новом здании Национального банка Кыргызстана прошла пресс-конференция, где сотрудники главного финансового регулятора объяснили причины повышения учетной ставки до 10 процентов и представили экономические прогнозы на ближайшие месяцы.

Заместитель председателя Нацбанка Азат Козубеков сообщил, что решение принято с учетом внешних экономических факторов, которые усилили инфляционное давление на внутренний рынок.

В течение первых пяти месяцев 2025 года инфляция удерживалась в пределах целевых показателей, но в мае началось ускорение. Оно носит преимущественно внешний характер.

Азат Козубеков

Почему ставка выросла

По данным НБ КР, в этом году усилились внешние инфляционные риски. Среди ключевых причин:

  • ужесточение тарифной политики США, приведшее к волатильности цен на продовольствие и сырье;
  • высокая доля импортных товаров в структуре потребления в Кыргызстане, из-за чего внешние шоки быстро передаются на внутренний рынок;
  • сохраняющаяся инфляция в государствах-партнерах, откуда республика импортирует значительную часть товаров.

«Все эти факторы делают предложение товаров и услуг более ограниченным, усиливая давление на цены», — отметил Азат Козубеков.

Регулятор заявляет, что повышение ставки направлено на минимизацию последствий внешних рисков и сохранение макроэкономической стабильности. 

Инфляция остается под контролем

Благодаря мерам Национального банка уровень инфляции в Кыргызстане остается относительно умеренным по сравнению с другими странами региона.

По состоянию на 17 октября 2025-го:

  • инфляция с начала года составила 6,2 процента;
  • годовая — 8,4 процента;
  • рост цен на продовольствие — 6,9 процента.

Летом наблюдалось необычное для сезона подорожание овощей и фруктов, однако осенью темпы роста стоимости начали снижаться. В то же время рост цен на мясо заставил правительство принять антиинфляционные меры.

Подорожание ГСМ: мировой фактор и ремонт НПЗ

Одной из наиболее чувствительных для населения тем остается рост цен на горюче-смазочные материалы.

На фоне нестабильности стоимости на мировых рынках и ремонтных работ на российских НПЗ цена ГСМ выросла.

Азат Козубеков

С начала года бензин подорожал на 12,3 процента, дизельное топливо — на 8,4 процента.

Регулятор отмечает, что топливный фактор теперь находится в фокусе монетарной политики, поскольку рост цен на ГСМ напрямую влияет на стоимость доставки товаров и транспортных услуг.

Экономика растет: +10 процентов ВВП за девять месяцев

Несмотря на инфляционное давление, экономическая активность в республике остается высокой.

«По итогам девяти месяцев 2025 года реальный ВВП вырос на 10 процентов», — сообщил Азат Козубеков.

  • Рост обеспечивают сфера услуг, строительство, промышленность.
  • Внутренний спрос поддерживается увеличением доходов граждан.
  • Реальная заработная плата выросла на 10,9 процента, денежные переводы — на 24,1 процента.

Стабильный валютный рынок и интервенции Нацбанка

Нацбанк сохраняет гибкий обменный курс и при необходимости выходит на рынок с интервенциями, чтобы сгладить резкие колебания.

С начала года проведено пять интервенций по продаже иностранной валюты на $416,6 миллиона. «Валютный рынок остается стабильным, а денежное предложение — под контролем», — заметил зампредседателя НБ КР.

Резервы Нацбанка растут

Международные резервы Кыргызстана продолжают укрепляться. По состоянию на конец сентября 2025-го они составили $7,55 миллиарда, что на 48,5 процента больше, чем в начале года.

«Поддержание резервов на достаточном уровне обеспечивает доверие инвесторов и служит буфером против внешних шоков», — добавил Азат Козубеков.

Доверие к банкам усиливается

Финансовая система, по оценке Национального банка, демонстрирует устойчивость. Кредитный портфель банков за восемь месяцев 2025 года вырос на 31,3 процента, достигнув 447,3 миллиарда сомов.

Депозитная база увеличилась на 25,1 процента, до 741 миллиарда сомов.

Рост депозитов говорит о повышении доверия населения к банковскому сектору и усилении сберегательного поведения граждан.

Прогнозы и перспективы

Нацбанк ожидает, что в ближайшие месяцы инфляция будет формироваться под влиянием внешних факторов — прежде всего цен на энергоресурсы и продовольствие.

«Это требует более осмотрительного подхода в денежно-кредитной политике. Повышение ставки до 10 процентов направлено на сохранение ценовой стабильности и возвращение инфляции в целевой диапазон 5–7 процентов», — подчеркнул Азат Козубеков.

Повышение учетной ставки — это сигнал рынку: регулятор готов действовать превентивно, чтобы не допустить перегрева экономики и скачков цен.

Кыргызстан остается открытой экономикой, зависимой от внешней конъюнктуры. Но Нацбанк рассчитывает, что принятые меры позволят удержать инфляцию в управляемых пределах и сохранить доверие к национальной валюте.
