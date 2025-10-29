14:26
Соглашение с КНР: в Кыргызстане построят солнечную электростанцию 250 мегаватт

В рамках международного форума в Сучжоу Министерство энергетики КР подписало инвестиционное соглашение с китайскими компаниями о строительстве солнечной электростанции мощностью 250 мегаватт. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Соглашение подписали министр энергетики КР Таалайбек Ибраев, президент компании States Technology Co., Limited Лю Фернандо Оскар и генеральный директор San Energy Co. Лю Йунцзе.

Проект предусматривает строительство станции на площади 669,3 гектара в селе Ак-Турпак Баткенской области. Строительные работы планируется начать в этом году, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027 году. После запуска вырабатываемая электроэнергия будет закупаться ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана» (НЭСК), что обеспечит электроэнергией жителей села Ак-Турпак.

Кроме того, в рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики КР и китайской компанией POWERCHINA. Документ направлен на привлечение международных инвесторов, углубление сотрудничества в энергетической сфере, разработку перспективных планов развития энергосистемы, обучение специалистов, а также изучение возможностей строительства плавучих солнечных электростанций на Токтогульском водохранилище.

POWERCHINA является одной из крупнейших китайских и международных компаний, предоставляющих комплексные услуги по строительству и эксплуатации объектов гидроэнергетики, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.
