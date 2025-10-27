13:40
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Экономика

В Кыргызстане стартовала кампания «Всемирный день сбережений»

В Кыргызстане сегодня стартовала кампания «Всемирный день сбережений». Об этом сообщает Национальный банк.

По его данным, широкомасштабная кампания проводится в стране начиная с 2015 года при координации Нацбанка и содействии государственных органов, финансовых институтов, Агентства защиты депозитов и других участников.

Нацбанка
Фото Нацбанка. Всемирный день сбережений

Основная задача Всемирного дня сбережений — это повышение финансовой грамотности населения, воспитание культуры сбережений и стимулирование к рациональному использованию денежных ресурсов.

В рамках Всемирного дня сбережений с 27 по 31 октября в Бишкеке и регионах совместно с госорганами, коммерческими банками, представителями страховых компаний и образовательными учреждениями проведут различные мероприятия: открытые уроки, лекции, интерактивные игры, экскурсии, дни открытых дверей, конкурсы и викторины. В ходе мероприятий представят информацию о важности сбережений, различных способов сохранения и приумножения имеющихся накоплений.
