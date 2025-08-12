10:36
Экономика

Торговая война. Трамп отложил введение тарифов против Китая еще на 90 дней

Дональд Трамп отложил введение тарифов против Китая еще на 90 дней.

Президент США подписал указ, откладывающий введение импортных пошлин на товары из КНР. Документ подписан незадолго до окончания предыдущего «тарифного перемирия», которое истекало 12 августа.

Накануне 1 августа введение пошлин в отношении 69 стран, как и грозил ранее, Дональд Трамп также подписал.

2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Европейского союза.

9 апреля глава Соединенных Штатов приостановил действие новых пошлин в отношении 75 стран на 90 дней. 
