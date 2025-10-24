Департамент наземного и водного транспорта увеличил сборы в бюджет в четыре раза

Департамент наземного и водного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций увеличил сборы в бюджет в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, за девять месяцев 2025 года департамент перечислил в бюджет 861 миллион 192 тысячи сомов. Это на 658 миллионов 973 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Средства поступают за счет выдачи лицензий, разрешений, взвешивания транспортных средств, компенсации за перевозку негабаритных грузов и административных штрафов.

Кроме того, существенно облегчена работа с документами благодаря внедрению электронной системы выдачи лицензий и разрешений, отметили в министерстве.