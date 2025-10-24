Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты

Министерство цифрового развития и инновационных технологий выносит на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении положения о Национальной цифровой экосистеме».

Отмечается, что согласно Цифровому кодексу Национальная цифровая экосистема предназначена для предоставления цифровых сервисов, в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций.

Проект документа определяет, что эта экосистема представляет собой цифровую технологическую систему, предназначенную для предоставления сервисов с использованием цифровых технологий.

Участниками Национальной экосистемы являются:

государственные органы, органы местного самоуправления — поставщики цифровых сервисов;

юридические и физические лица — пользователи и участники системы.

А элементы включают в себя цифровые ресурсы (базы данных, приложения, сайты), цифровые сервисы, технологические системы и платформы для обмена данными.

Основные принципы функционирования экосистемы позволяют обеспечивать доступность и модульность цифровых сервисов за счет использования облачных вычислений для гибкости и масштабируемости, поддержки совместимости различных систем, и сервисов.

Цель инициативы - улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, повышения эффективности управления данными и усиления цифровизации страны.

Ожидаемыми результатами от успешного создания и запуска станут интеграция цифровых сервисов в единую экосистему, созданную по общим и понятным правилам, единым для всех участников; оптимизация процессов управления данными, повышение доступности и качества государственных цифровых сервисов. Результатом также станет существенное сокращение сроков их разработки, тестирования и запуска за счет создания общих микросервисов, общей тестовой среды с различными инновационными инструментами (например, использование технологий искусственного интеллекта).

Система также облегчит доступ граждан к государственным услугам, способствуя социальной инклюзии.

Инициатор напомнил, что цифровые инновационные экосистемы успешно реализованы в США (Silicon Valley), Израиль (Silicon Wadi), Южная Корея (Daejeon Technopolis), Эстония (Startup Estonia), Сингапур (One-North) и Германия (Берлинская экосистема стартапов).