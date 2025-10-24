13:29
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Экономика

Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты

Министерство цифрового развития и инновационных технологий выносит на общественное обсуждение проект постановления «Об утверждении положения о Национальной цифровой экосистеме».

Отмечается, что согласно Цифровому кодексу Национальная цифровая экосистема предназначена для предоставления цифровых сервисов, в том числе в рамках оказания государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций.

Проект документа определяет, что эта экосистема представляет собой цифровую технологическую систему, предназначенную для предоставления сервисов с использованием цифровых технологий.

Участниками Национальной экосистемы являются:

  •  государственные органы, органы местного самоуправления — поставщики цифровых сервисов;
  •  юридические и физические лица — пользователи и участники системы.

А элементы включают в себя цифровые ресурсы (базы данных, приложения, сайты), цифровые сервисы, технологические системы и платформы для обмена данными.

Основные принципы функционирования экосистемы позволяют обеспечивать доступность и модульность цифровых сервисов за счет использования облачных вычислений для гибкости и масштабируемости, поддержки совместимости различных систем, и сервисов.

Цель инициативы - улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, повышения эффективности управления данными и усиления цифровизации страны.

Ожидаемыми результатами от успешного создания и запуска станут интеграция цифровых сервисов в единую экосистему, созданную по общим и понятным правилам, единым для всех участников; оптимизация процессов управления данными, повышение доступности и качества государственных цифровых сервисов. Результатом также станет существенное сокращение сроков их разработки, тестирования и запуска за счет создания общих микросервисов, общей тестовой среды с различными инновационными инструментами (например, использование технологий искусственного интеллекта).

Система также облегчит доступ граждан к государственным услугам, способствуя социальной инклюзии.  

Инициатор напомнил, что цифровые инновационные экосистемы успешно реализованы в США (Silicon Valley), Израиль (Silicon Wadi), Южная Корея (Daejeon Technopolis), Эстония (Startup Estonia), Сингапур (One-North) и Германия (Берлинская экосистема стартапов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348335/
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке состоятся национальные киберучения «Цифровой Кыргызстан»
Борьба с мошенниками. Понятие «цифровые доказательства» введут УК и УПК КР
Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана
Государственное учреждение «Тундук» преобразуют в открытое акционерное общество
Кабмин передал «Инфоком» и департамент регистрации населения ГУ «Кызмат»
Почти 4 тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в КР
Документы, оформленные через «Тундук», могут быть признаны в странах ЕАЭС
В Кыргызстане впервые создана государственная облачная платформа G-Cloud
Жогорку Кенеш одобрил проект Цифрового кодекса в третьем чтении
Реорганизация Минцифры: кабмин утвердил новые правила для цифровых услуг
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
По&nbsp;итогам жалоб из&nbsp;ГНС уволены 13&nbsp;налоговиков По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
13:24
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и п...
13:23
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
13:20
Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты
13:10
За полгода операции с виртуальными активами в КР превысили 860 миллиардов сомов
12:58
Китайские компании приостановили закупку российской нефти