Экономика

Форум в Бишкеке: Кыргызстан ищет инвестиции в добычу критических минералов

В Бишкеке прошел форум «Диалог о добывающей отрасли: инвестиции, прозрачность, развитие». В нем участвовали представители государства, бизнеса, международных организаций и гражданского общества, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Участники обсудили, как Кыргызстан может стать привлекательной площадкой для инвестиций в добычу критических минералов — ресурсов, играющих ключевую роль в мировой энергетической трансформации.

Основная цель встречи — построение открытого диалога и согласование шагов по развитию горнодобывающего сектора на принципах прозрачности, ответственности и устойчивости. Мероприятие организовали при поддержке Минприроды КР, Всемирного банка, Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) и консалтинговой компании Data Lab.

Заместитель директора Кыргызской геологической службы Руслан Калилов отметил, что прозрачность и участие граждан — основа доверия, а горнодобывающая отрасль может стать не только экономическим, но и социальным драйвером развития.

Представитель Всемирного банка Брайан Лэнд подчеркнул, что КР необходимы глубокие и устойчивые реформы, чтобы конкурировать с другими странами за инвестиции в разведку недр. Консультант ВБ Аркадий Рогальский добавил, что ИПДО играет ключевую роль в укреплении доверия между государством, бизнесом и обществом, обеспечивая прозрачность и равные правила для всех участников.

Отдельное внимание на форуме уделили вопросам экологической прозрачности, взаимодействию с местными сообществами и роли женщин в отрасли.

По итогам встречи участники приняли резолюцию, которая определила ключевые направления дальнейшего сотрудничества:

  • Государству рекомендовали продолжить реформы и укрепить координацию для подготовки к валидации ИПДО-2027.

  • Бизнесу — развивать корпоративную ответственность, экологическую прозрачность и продвигать равные возможности.

  • Гражданскому обществу — активнее участвовать в общественном контроле и обсуждении решений.

  • Международным партнерам — поддерживать страну в продвижении стандартов прозрачности и устойчивого роста.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347830/
