Экономика

Почти 218 миллиардов сомов налогов выплатили горнодобывающие предприятия КР

Почти 218 миллиардов сомов налогов выплатили горнодобывающие предприятия Кыргызстана за последние пять лет. Об этом сообщил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев.

По его словам, вклад горнорудной отрасли в валовой внутренний продукт страны составляет до 12,6 процента. Ее доля в промышленном производстве превышает 46 процентов. Основную часть бюджетных поступлений и экспортной выручки обеспечивает добыча золота. По итогам прошлого года в республике произвели 26 тонн драгоценного металла.

Крупнейшим налогоплательщиком остается компания «Кумтор». За указанный период она оплатила 78,2 миллиарда сомов налогов.

Глава Минприроды также отметил устойчивый рост доходов за счет лицензионных сборов и социальных выплат недропользователями.

В ближайшие годы власти КР ожидают увеличение объемов добычи и расширение разработки месторождений критических минералов.
Страховых брокеров и актуариев КР внесут в платный государственный реестр
Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
Функции по законному контролю наркотиков передают МВД от Минздрава
Под Бишкеком перевели 10 гектаров сельхозземель под застройку
Науку «отпускают»: Садыр Жапаров дал ученым финансовую автономию