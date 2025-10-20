13:39
Экономика

Ограничения на пребывание в России водителей из стран ЕАЭС могут снять

Ограничения на срок пребывания в России для водителей из стран Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь) могут быть сняты. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Ранее въезжающим разрешалось находиться 90 дней в каждом 180-дневном периоде.

«Первое — оперативная проработка решения вопроса о снятии всех ограничений в отношении водителей граждан государств — членов ЕАЭС, осуществляющих международные автомобильные перевозки, подвергшихся мерам административного воздействия в рамках реализации федерального закона № 115. Второе — системное решение возникшей проблемы, а именно нераспространение на водителей граждан стран — участниц ЕАЭС, осуществляющих международные автомобильные перевозки, новых норм закона № 115, регламентирующих сроки временного пребывания на территории РФ», — проинформировали в ЕЭК.

Создан оперативный штаб из представителей комиссии, уполномоченных органов и бизнес-сообщества государств — членов ЕАЭС. Штаб собирает информацию о случаях, связанных с миграционными процедурами в ходе международных перевозок, и доводит до органов России для скорейшего урегулирования ситуации.

С 1 января 2025-го в РФ вступили в силу поправки к федеральному Закону № 115 «О правовом положении иностранных граждан», ограничивающие срок пребывания граждан стран с безвизовым режимом. Теперь иностранцы, въезжающие не с целью трудоустройства (если в миграционной карте не указана цель «работа»), могут находиться на территории России не более 90 дней в течение календарного года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347723/
