Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник. Соответствующий вопрос на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции поднял депутат Жумабек Салымбеков во время обсуждения соглашения между КР и Международной ассоциацией развития по проекту «Развитие рынка электроэнергии и интеграции энергосистем (REMIT)».

Согласно прогнозу погоды через неделю потеплеет и тогда можно будет перейти на летний режим, сказал заместитель министра энергетики Насипбек Керимов.

Нардепа ответ не устроил и он попросил конкретнее обозначить срок: будут ли сняты ограничения в марте? Чиновник ответил, что этот вопрос рассматривается, поскольку по ночам сохраняется минусовая температура.

Напомним, Минэнерго ранее информировало, что с ноября 2025 года в утренние и вечерние часы мощность для населения временно снижается с 5 до 3 киловатт через «умные счетчики». Меры по экономии электроэнергии были введены и для государственных учреждений.