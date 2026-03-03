09:44
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Экономика

Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник

Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник. Соответствующий вопрос на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции поднял депутат Жумабек Салымбеков во время обсуждения соглашения между КР и Международной ассоциацией развития по проекту «Развитие рынка электроэнергии и интеграции энергосистем (REMIT)».

Согласно прогнозу погоды через неделю потеплеет и тогда можно будет перейти на летний режим, сказал заместитель министра энергетики Насипбек Керимов.

Нардепа ответ не устроил и он попросил конкретнее обозначить срок: будут ли сняты ограничения в марте? Чиновник ответил, что этот вопрос рассматривается, поскольку по ночам сохраняется минусовая температура.

Напомним, Минэнерго ранее информировало, что с ноября 2025 года в утренние и вечерние часы мощность для населения временно снижается с 5 до 3 киловатт через «умные счетчики». Меры по экономии электроэнергии были введены и для государственных учреждений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364255/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
На участке перевала Чон-Ашуу вводятся ограничения
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами
Центробанк России отменил лимиты на переводы за рубеж для дружественных стран
Крупный общепит Бишкека закрывается после 22.00, фастфуды могут работать
В Турции вводят «ночные» ограничения на снятие наличных в банкоматах
В связи с ремонтом аэропорт «Манас» временно ограничил движение авто
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
Ограничения на пребывание в России водителей из стран ЕАЭС могут снять
Снятие ограничений для банков и обменок до февраля 2026-го продлил Нацбанк
Популярные новости
Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;марта Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта
До&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов можно получить льготный кредит на&nbsp;стартап в&nbsp;Кыргызстане До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
&laquo;Тянь-Шань Форель&raquo;: за&nbsp;отечественный корм обещают компенсации в&nbsp;двойном размере «Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере
Юань вновь обновил максимум, рубль и&nbsp;тенге в&nbsp;минусе. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;февраля Юань вновь обновил максимум, рубль и тенге в минусе. Курс валют на 27 февраля
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
3 марта, вторник
09:38
Ход модернизации нефтеперерабатывающего завода в Кара-Балте проверили чиновники Ход модернизации нефтеперерабатывающего завода в Кара-Б...
09:22
Рубль продолжает дешеветь, тенге пошел в рост. Курс валют на 3 марта
09:10
Когда будут сняты ограничения на потребление электричества, рассказал чиновник
09:08
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
08:51
Израиль опроверг ракетные удары КСИР по офису премьера Нетаньяху