Экономика

Аналитики прогнозируют рост цен на золото до $5 тысяч за унцию в 2026 году

Золото на бирже COMEX сегодня торгуется возле отметки $4,1 тысячи за унцию, обновив исторический максимум, пишет Meduza.

Bank of America на фоне роста цен на золота обновил прогноз на 2026 год. Теперь он считает, что в будущем году цены на золото могут подняться до $5 тысяч за унцию. Пересмотрели свой прогноз и в Goldman Sachs. Там ожидают, что цена золота к декабрю 2026-го вырастет до $4,9 тысячи за унцию.

Рост цен на золото обусловлен повышенным спросом инвесторов на золото на фоне политического кризиса во Франции, а также угроз президента США начать новый виток торговой войны с Китаем.
