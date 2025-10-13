19:46
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум: $4 тысячи 100 за унцию

Биржевая цена на золото обновила исторический максимум, превысив $4 тысячи 100 за тройскую унцию. Об этом сообщается на сайте биржи Comex.

Цена фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4 тысячи 100 за тройскую унцию.

В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4 тысячи 100,6 за унцию, продемонстрировав рост на 0,75 процента. Затем цена поднялась до $4 тысяч 102,7 за унцию (+0,81 процента).

Специалисты отмечали, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.
