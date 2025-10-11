12:55
Экономика

Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке

Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности пройдет в Бишкеке. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

По ее данным, мероприятие 5 ноября проведет посольство Венгрии в Кыргызстане. В нем примут участие компании Maurer Gép, Kavali и Unimatik, которые представят современные технологии и оборудование для переработки овощей и фруктов.

Отмечается, что форум станет площадкой для обмена опытом, установления новых партнерских контактов и продвижения совместных проектов в агропромышленном секторе.

Для участия необходимо пройти регистрацию до 27 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346820/
