Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Кыргызстана на 2025–2027 годы

Согласно новому прогнозу Всемирного банка, Кыргызстан войдет в число самых быстрорастущих экономик Центральной Азии, чему будет способствовать устойчивый внутренний спрос и активное развитие сектора услуг.



По данным финансового института, в 2025 году рост ВВП ожидается на уровне около 6,8 процента, при этом в среднесрочной перспективе прогнозируется стабилизация роста в районе 5,5 процента.



В документе отмечается, что основные драйверы роста — строительство, сфера услуг и внутреннее потребление. При этом рост инвестиций и экспортных возможностей будет ослаблен из-за снижения активности в реэкспорте и внешней конъюнктуры.



Также прогноз учитывает, что бюджетный дефицит в 2025 году может достичь 2,2 процента ВВП, а текущий счет будет сокращаться до 8,3 процента от ВВП из-за внешних факторов и импорта.



Напомним, ранее Азиатский банк развития слегка скорректировал свои ожидания, прогнозируя рост в 2025 году на уровне 8,3 процента вместо 8,5 процента.

