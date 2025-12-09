15:18
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Происшествия

Из Ирана в КР пытались незаконно ввезти 6 тысяч килограммов рыбной продукции

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» Чуйской области была предотвращена попытка незаконного ввоза в Кыргызскую Республику 6 тысяч 480 килограммов рыбной продукции, транспортируемой из Исламской Республики Иран. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, тяжелогруженный автомобиль с товаром не был допущен на территорию страны. В ходе контроля, проведенного инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта «Ак-Тилек», были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

После подтверждения факта перевозки продукции с нарушением установленных норм инспекторами был оформлен акт возврата. Данные меры направлены на обеспечение эпизоотической безопасности страны, защиту здоровья граждан и соблюдение единых ветеринарных требований ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353937/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создают центр развития рыболовства и аквакультуры
Массовая гибель 90 тонн рыбы. Владелец водоема просит властей о правосудии
Тегеран ждет эвакуация. Куда переедет столица Ирана
Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры
Экспортеры рыбы из Кыргызстана обвиняют Россельхознадзор в коррупционной схеме
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
В борьбе с браконьерами на Иссык-Куле используют подводные и воздушные дроны
В Токтогульском и Таш-Кумырском водохранилищах произведено зарыбление
МИД Кыргызстана пытается вернуть на родину гражданку, задержанную в Иране
Иран на пороге водной катастрофы: власти не исключают эвакуацию Тегерана
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в&nbsp;сюжет BBC, погиб в&nbsp;Сирии В ГКНБ подтвердили: кыргызстанец, попавший в сюжет BBC, погиб в Сирии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
В&nbsp;Бишкеке горит квартира в&nbsp;многоэтажном доме на&nbsp;улице Абдумомунова В Бишкеке горит квартира в многоэтажном доме на улице Абдумомунова
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
15:10
В Бишкеке успешно прооперировали подростка с тяжелой сосудистой патологией В Бишкеке успешно прооперировали подростка с тяжелой со...
15:09
В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД
14:54
ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на выборах по округу № 17
14:51
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на $156 миллионов
14:43
Кабмин направил 133 миллиона сомов на повышение зарплаты ученым Кыргызстана