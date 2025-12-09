Из Ирана в КР пытались незаконно ввезти 6 тысяч килограммов рыбной продукции

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» Чуйской области была предотвращена попытка незаконного ввоза в Кыргызскую Республику 6 тысяч 480 килограммов рыбной продукции, транспортируемой из Исламской Республики Иран. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, тяжелогруженный автомобиль с товаром не был допущен на территорию страны. В ходе контроля, проведенного инспекторами пограничного ветеринарного контрольного пункта «Ак-Тилек», были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

После подтверждения факта перевозки продукции с нарушением установленных норм инспекторами был оформлен акт возврата. Данные меры направлены на обеспечение эпизоотической безопасности страны, защиту здоровья граждан и соблюдение единых ветеринарных требований ЕАЭС.