Лабораторию по карантину растений построят в Джалал-Абадской области. Об этом стало известно во время рабочей поездки министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в регион.

По данным пресс-службы ведомства, он ознакомился с ходом возведения объекта в Сузакском районе. Для строительства лаборатории в 2017 году выделен участок площадью 0,25 гектара. Подрядчиком выступает компания «Золотой век». Планируется, что объект будет сдан до конца текущего года.

На строительство лаборатории предусмотрено 67,14 миллиона сомов.