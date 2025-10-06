11:27
Экономика

Лабораторию по карантину растений построят в Джалал-Абадской области

Лабораторию по карантину растений построят в Джалал-Абадской области. Об этом стало известно во время рабочей поездки министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева в регион.

По данным пресс-службы ведомства, он ознакомился с ходом возведения объекта в Сузакском районе. Для строительства лаборатории в 2017 году выделен участок площадью 0,25 гектара. Подрядчиком  выступает компания «Золотой век». Планируется, что объект будет сдан до конца текущего года.

На строительство лаборатории предусмотрено 67,14 миллиона сомов.
