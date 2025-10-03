19:38
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Экономика

В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов

Счетная палата КР подвела итоги аудита исполнения бюджета Министерства энергетики и деятельности акционерных обществ в сфере энергетики за 2023 год, а также госпредприятия «Кыргызкомур» за период с 2021 по 2023 годы.

По данным ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 287,8 миллиона сомов. В том числе:

  • в подведомственных учреждениях министерства — 9,5 миллиона сомов;
  • в акционерных обществах энергетического сектора — 247 миллионов сомов;
  • в государственном предприятии «Кыргызкөмүр» — 31,3 миллиона сомов.

В бухгалтерском учете по итогам аудита произведены корректировки на сумму почти 79,8 миллиона сомов.

Анализ показал, что акционерные общества энергетической отрасли не обеспечили своевременное поступление дополнительных доходов в бюджеты на сумму более 34,2 миллиона сомов из-за невыполнения условий договоров. Также зафиксированы факты неэффективного и нерационального использования ресурсов на общую сумму свыше 505 миллионов сомов. Из них:

  • в подведомственных учреждениях министерства — 335 тысяч сомов;
  • в акционерных обществах — 440,6 миллиона сомов;
  • в ГП «Кыргызкөмүр» — 64,1 миллиона сомов.

Совет Счетной палаты направил министерству и предприятиям энергетического сектора рекомендации и предписания для устранения выявленных нарушений и повышения эффективности управления государственными ресурсами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345908/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строительстве ТЭС
Аудит Счетной палаты. В ряде госорганов выявлены нарушения по бюджету
АБР готов поддерживать проекты в сфере туризма и энергетики Кыргызстана
Как управлять климатом и получать энергию. Идеи изобретателя из Кыргызстана
Более 31 миллиарда сомов вложит Кыргызстан в модернизацию энергетики
Кабмин предлагает упростить подключение бизнеса к электросетям в КР
Профлицеи усиливают подготовку кадров для энергетики
Более 600 километров воздушных линий электропередачи обновили в Баткене
Строительство новой подстанции начали в Баткене
Популярные новости
Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка
Доллар подешевел к&nbsp;сому, рубль подорожал. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;сентября Доллар подешевел к сому, рубль подорожал. Курс валют на 30 сентября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;сентября Сом подорожал ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс валют на 29 сентября
Кыргызстан заинтересован в&nbsp;сборочном производстве белорусской сельхозтехники Кыргызстан заинтересован в сборочном производстве белорусской сельхозтехники
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
3 октября, пятница
19:28
В аэропорту «Манас» проверили качество нового асфальта на взлетной полосе В аэропорту «Манас» проверили качество нового асфальта...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские шоу, опера-дастан и кинопоказы
18:57
Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
18:46
Смертная казнь в мире: список стран, где она еще применяется
18:43
Назначен почетный консул Монголии в Оше и одноименной области