Аудит выявил нарушения в строительной отрасли КР почти на 1,6 миллиарда сомов

Счетная палата Кыргызской Республики выявила финансовые нарушения в строительной отрасли на сумму 1,58 миллиарда сомов по итогам проверки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства за 2024 год.
По данным пресс-службы палаты, наибольшая часть нарушений связана с учетом дебиторской задолженности.
Уточняется, что аудит провели на соответствие исполнения бюджета и деятельности Минстроя и его структурных и подведомственных подразделений с 1 января по 31 декабря 2024-го.
По итогам проверки выявили ряд существенных нарушений в финансовом учете, соблюдении бюджетного законодательства и при выполнении строительных работ.
Общая сумма финансовых нарушений составила 1 миллиард 585 миллионов 293 тысячи сомов. Крупнейший объем — 1, 17 миллиарда — приходится на нарушения в учете дебиторской задолженности.
Также аудит установил:
- завышение стоимости и объемов строительно-монтажных работ — 166 миллионов 87 тысяч сомов;
- использование бюджетных средств не по назначению — 85 миллионов;
- операции вне Единого казначейского счета — более 40 миллионов;
- нарушения при выплате зарплаты и других начислений — более 24 миллионов;
- наличие неучтенного имущества — более 26 миллионов.
Кроме того, выявили факты несвоевременного и неполного перечисления средств в бюджет, необоснованные авансовые платежи и нарушения при реализации капитальных вложений.
По итогам проверки ведомству даны рекомендации по устранению нарушений, усилению финансовой дисциплины и повышению эффективности использования бюджетных средств.