13:18
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Общество

Аудит выявил нарушения в строительной отрасли КР почти на 1,6 миллиарда сомов

Фото пресс-службы Счетной палаты

Счетная палата Кыргызской Республики выявила финансовые нарушения в строительной отрасли на сумму 1,58 миллиарда сомов по итогам проверки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства за 2024 год.

По данным пресс-службы палаты, наибольшая часть нарушений связана с учетом дебиторской задолженности.

Уточняется, что аудит провели на соответствие исполнения бюджета и деятельности Минстроя и его структурных и подведомственных подразделений с 1 января по 31 декабря 2024-го.

По итогам проверки выявили ряд существенных нарушений в финансовом учете, соблюдении бюджетного законодательства и при выполнении строительных работ.

Общая сумма финансовых нарушений составила 1 миллиард 585 миллионов 293 тысячи сомов. Крупнейший объем — 1, 17 миллиарда — приходится на нарушения в учете дебиторской задолженности.

Также аудит установил:

  • завышение стоимости и объемов строительно-монтажных работ — 166 миллионов 87 тысяч сомов;
  • использование бюджетных средств не по назначению — 85 миллионов;
  • операции вне Единого казначейского счета — более 40 миллионов;
  • нарушения при выплате зарплаты и других начислений — более 24 миллионов;
  • наличие неучтенного имущества — более 26 миллионов.

Кроме того, выявили факты несвоевременного и неполного перечисления средств в бюджет, необоснованные авансовые платежи и нарушения при реализации капитальных вложений.

По данным СП КР, из общей суммы нарушений подлежит восстановлению 349 миллионов 414 тысяч сомов. В ходе аудита удалось вернуть 122 миллиона 191 тысячу (35 процентов).

По итогам проверки ведомству даны рекомендации по устранению нарушений, усилению финансовой дисциплины и повышению эффективности использования бюджетных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367734/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
Академия при президенте Кыргызстана и архивы уходят на полную реконструкцию
Стадион, рынок и жилье: в Баткене ускорили строительство крупных объектов
Минстрой: Обновление аварийных школ важнее строительства филармонии в Манасе
Реконструкция парка за 90 миллионов сомов в Сузаке вызвала вопросы у Минстроя
Минстрой проверяет возможную причастность экс-мэра к объектам в Манасе
Стало известно, какие объекты в Манасе перейдут под контроль Минстроя
Спецкомиссия проверит стройки в Манасе: выявлены нарушения и сокрытие данных
Минстрой взял под контроль стройки в Манасе после претензий к ценам
Больницу в Манасе проверят из-за завышенной стоимости строительства
Стройку не остановят: Минстрой взял под контроль возведение эстакады в городе Ош
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
27 марта, пятница
13:05
В Омске открылась выставка «Мой Айтматов» В Омске открылась выставка «Мой Айтматов»
13:01
Размещать киоски и навесы во дворах многоэтажек запретили в Бишкеке
12:59
В Жайылском районе девяти детям-сиротам предоставили земельные участки
12:57
НДС по «рисковым» товарам будут менять по заявлениям бизнеса — проект
12:54
Запись в школу. При приеме в первый класс тестирование детей запрещено