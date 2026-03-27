Аудит выявил нарушения в строительной отрасли КР почти на 1,6 миллиарда сомов

Счетная палата Кыргызской Республики выявила финансовые нарушения в строительной отрасли на сумму 1,58 миллиарда сомов по итогам проверки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства за 2024 год.

По данным пресс-службы палаты, наибольшая часть нарушений связана с учетом дебиторской задолженности.

Уточняется, что аудит провели на соответствие исполнения бюджета и деятельности Минстроя и его структурных и подведомственных подразделений с 1 января по 31 декабря 2024-го.

По итогам проверки выявили ряд существенных нарушений в финансовом учете, соблюдении бюджетного законодательства и при выполнении строительных работ.

Общая сумма финансовых нарушений составила 1 миллиард 585 миллионов 293 тысячи сомов. Крупнейший объем — 1, 17 миллиарда — приходится на нарушения в учете дебиторской задолженности.

Также аудит установил:

завышение стоимости и объемов строительно-монтажных работ — 166 миллионов 87 тысяч сомов;

использование бюджетных средств не по назначению — 85 миллионов;

операции вне Единого казначейского счета — более 40 миллионов;

нарушения при выплате зарплаты и других начислений — более 24 миллионов;

наличие неучтенного имущества — более 26 миллионов.

Кроме того, выявили факты несвоевременного и неполного перечисления средств в бюджет, необоснованные авансовые платежи и нарушения при реализации капитальных вложений.







По итогам проверки ведомству даны рекомендации по устранению нарушений, усилению финансовой дисциплины и повышению эффективности использования бюджетных средств.