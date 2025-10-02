В Украине копейка станет шагом, потому что у нее «враждебное» происхождение

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о переименовании разменной монеты копейки в шаг. Документ опубликован на сайте парламента. С инициативой выступили спикер и его заместители.

Законопроект предусматривает постепенный переход без одномоментного изъятия копеек: монеты «копейка» и «шаг» некоторое время будут оставаться в обращении параллельно. Национальный банк планирует чеканить только монеты номиналом 50 шагов (с ударением на первый слог).

Авторы замены объясняют, что название «копейка» имеет враждебное, постсоветское и российское происхождение, в то время как шаг — исконно украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины.

Шаг происходит от древнерусского «сяг» и часто встречается в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Котляревского и других классиков украинской литературы. В 1918 году Центральная рада выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года.