В Украине НАБУ разоблачило ОПГ, в которую входят депутаты Верховной рады

Антикоррупционные органы Украины заявили о разоблачении ОПГ, в которую входят действующие депутаты Верховной рады.

Фото НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили организованную преступную группу, участники которой на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде, говорится в пресс-релизе.

В комитетах Верховной рады проводятся следственные действия, причем НАБУ обвинило сотрудников управления госохраны в оказании сопротивления: «Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Отметим, что препятствование следственным действиям является прямым нарушением закона».

Депутат Алексей Гончаренко утверждает, что в ближайшие дни НАБУ и САП могут предъявить подозрение нескольким членам партии «Слуга народа», которые получали «неформальные выплаты из черной кассы». По его словам, речь может идти о зампредседателя фракции «Слуги народа» Юрии Киселе.