13:06
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

В Украине НАБУ разоблачило ОПГ, в которую входят депутаты Верховной рады

Антикоррупционные органы Украины заявили о разоблачении ОПГ, в которую входят действующие депутаты Верховной рады.

НАБУ
Фото НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили организованную преступную группу, участники которой на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной раде, говорится в пресс-релизе.

В комитетах Верховной рады проводятся следственные действия, причем НАБУ обвинило сотрудников управления госохраны в оказании сопротивления: «Доступ детективам ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве. Отметим, что препятствование следственным действиям является прямым нарушением закона».

Депутат Алексей Гончаренко утверждает, что в ближайшие дни НАБУ и САП могут предъявить подозрение нескольким членам партии «Слуга народа», которые получали «неформальные выплаты из черной кассы». По его словам, речь может идти о зампредседателя фракции «Слуги народа» Юрии Киселе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356393/
просмотров: 313
Версия для печати
Материалы по теме
В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобелевскую премию мира
В Украине копейка станет шагом, потому что у нее «враждебное» происхождение
Убийство экс-спикера Рады: подозреваемый заявил о мести властям Украины
В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады
В Украине убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Осторожно, фото!
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
13:00
Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Новой Гвинее и работе в ООН Как другая планета. Кыргызстанец о жизни в Папуа — Ново...
12:55
От волшебства до аншлага: как в Бишкеке прошла главная новогодняя елка города
12:33
В Узбекистане ужесточат наказание за ранние и родственные браки
12:21
В Украине НАБУ разоблачило ОПГ, в которую входят депутаты Верховной рады
12:02
Камчыбек Ташиев пообещал Иссык-Кульской больнице новые машины скорой помощи