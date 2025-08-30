17:25
Происшествия
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В Украине убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Осторожно, фото!

В Украине убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Об этом сообщают СМИ.

По данным полиции, сообщение о стрельбе во Львове поступило в экстренные службы около полудня.

«В результате полученных травм мужчина погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Позже стало известно, что преступник стрелял в Андрея Парубия. На месте происшествия изъято семь гильз. Стрелявшему удалось скрыться.

Андрей Парубий был председателем Верховной рады Украины с 2016 по 2019 год. В 2014 году он занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Украины. Ранее принимал активное участие в организации Евромайдана. 
