11:30
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Депутат Верховной рады призвал к единству Украины, России и Беларуси

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал к единству Украины, России и Беларуси. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

СМИ
Фото СМИ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал к единству Украины, России и Беларуси

«Нормальность — это не война и не вражда. Нормальность — это государственное мышление о единстве Украины, России и Беларуси. Мы должны научиться воспринимать это как единственно верный путь. Как единственно возможную жизнь для нас — для Украины, России и Беларуси. Не в противостоянии. Не в конфликте. Не в войне. А исключительно в совместной жизни. Без вооруженных границ. Без навязанных извне кураторов. Без выполнения чужих заданий. Без превращения наших народов в инструмент чужих интересов», — написал он.

По его мнению, трем странам необходима жизнь в единстве, памяти, вере и в мирном будущем. Он считает, что надо взять самое лучшее из совместной истории, при этом ничего не отрицая и ничего не уничтожая.

Артем Дмитрук — украинский политик. Осенью 2021 года его исключили из фракции «Слуга народа». В 2024 году он заявил, что власти страны преследуют его по политическим мотивам. Депутат покинул Украину, а правоохранительные органы объявили его в международный розыск. Киев требует от Великобритании экстрадиции Артема Дмитрука.

Он активно пишет в соцсетях, оставаясь на связи с избирателями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359221/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
В Украине НАБУ разоблачило ОПГ, в которую входят депутаты Верховной рады
В Украине депутаты отказались поддержать Трампа на Нобелевскую премию мира
В Украине копейка станет шагом, потому что у нее «враждебное» происхождение
Убийство экс-спикера Рады: подозреваемый заявил о мести властям Украины
В Украине задержали подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады
В Украине убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Осторожно, фото!
Популярные новости
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с&nbsp;тройняшками Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
Центральная Азия&nbsp;&mdash; Россия: в&nbsp;Москве прошли консультации МИД РФ&nbsp;и&nbsp;дипломатов Центральная Азия — Россия: в Москве прошли консультации МИД РФ и дипломатов
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
26 января, понедельник
11:26
Бишкек — Каракол: четыре дотационных рейса в неделю с пониженным тарифом Бишкек — Каракол: четыре дотационных рейса в неделю с п...
11:23
ГНС разъяснила, как получить освобождение по ювелирным изделиям без документов
11:19
БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
11:12
Кыргызстан занял 109-е место в рейтинге армий мира 2026
11:10
В Минсельхозе признали плачевное состояние пастбищ в Кыргызстане