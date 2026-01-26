Депутат Верховной рады призвал к единству Украины, России и Беларуси

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал к единству Украины, России и Беларуси. Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото СМИ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал к единству Украины, России и Беларуси

«Нормальность — это не война и не вражда. Нормальность — это государственное мышление о единстве Украины, России и Беларуси. Мы должны научиться воспринимать это как единственно верный путь. Как единственно возможную жизнь для нас — для Украины, России и Беларуси. Не в противостоянии. Не в конфликте. Не в войне. А исключительно в совместной жизни. Без вооруженных границ. Без навязанных извне кураторов. Без выполнения чужих заданий. Без превращения наших народов в инструмент чужих интересов», — написал он.

По его мнению, трем странам необходима жизнь в единстве, памяти, вере и в мирном будущем. Он считает, что надо взять самое лучшее из совместной истории, при этом ничего не отрицая и ничего не уничтожая.

Артем Дмитрук — украинский политик. Осенью 2021 года его исключили из фракции «Слуга народа». В 2024 году он заявил, что власти страны преследуют его по политическим мотивам. Депутат покинул Украину, а правоохранительные органы объявили его в международный розыск. Киев требует от Великобритании экстрадиции Артема Дмитрука.

Он активно пишет в соцсетях, оставаясь на связи с избирателями.